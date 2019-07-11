Народный адвокат: как отличить угон от неправомерного завладения транспортом?
Эфир 11 июля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Народный адвокат: как отличить угон от неправомерного завладения транспортом?
В программе «Народный адвокат» с управляющим адвокатского бюро Алексеем Ананьевым более детально разберем скандал с приморским снайпером, а также побеседуем о том, как отличить угон от неправомерного завладения транспортным средством.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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