СЕГОДНЯ 00:00 2019-07-11T05:32:45+03:00

Что приморцу хороШоу: как готовятся гонщики к этапу RDS-Восток?

Что приморцу хороШоу: как готовятся гонщики к этапу RDS-Восток? 00:00 00:00

Наши гости - участники RDS-Восток - Константин Авшаров и Алексей Линьков. Вместе с ними обсудим предстоящие заезды, поговорим о том, как гонщики готовятся к очередному этапу и почему дрифт так популярен во Владивостоке.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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