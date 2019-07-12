2019-07-12T04:40:59+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Что приморцу хороШоу: геройский поступок полицейского пенсионера и надвигающаяся жара

Что приморцу хороШоу: геройский поступок полицейского пенсионера, надвигающаяся жара, снова о рынке на Спортивной и о новых дорожных знакахЧто приморцу хороШоу: геройский поступок полицейского пенсионера, надвигающаяся жара, снова о рынке на Спортивной и о новых дорожных знаках

Эфир 12 июля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: геройский поступок полицейского пенсионера и надвигающаяся жара

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Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» обсудим геройский поступок полицейского пенсионера, спасшего тонущего мальчика. Побеседуем о надвигающейся жаре, очередной вспышке кишечной инфекции и небывалому интересу австралийских туристов к Приморскому краю.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу хороШоу: геройский поступок полицейского пенсионера, надвигающаяся жара, снова о рынке на Спортивной и о новых дорожных знаках.

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