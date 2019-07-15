СЕГОДНЯ 00:00 2019-07-15T13:27:34+03:00

Что приморцу хороШоу: 4-й этап РДС-Восток, выпуск трех косаток из «китовой тюрьмы» и вынужденные «каникулы» на Бали 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» подведем итоги прошедшей недели. Обсудим 4-й этап РДС-Восток, выпуск второй партии из «китовой тюрьмы», а также поблажки для туристических автобусов.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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