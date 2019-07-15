СЕГОДНЯ 00:00 2019-07-15T13:27:34+03:00

Что приморцу хороШоу: что увидят приморцы на просветительских концертах «Музыка России»

Что приморцу хороШоу: что увидят приморцы на просветительских концертах «Музыка России» 00:00 00:00

Во втором часе нашим гостем станет Александр Вовненко - автор и ведущий просветительского проекта «Музыкальный вернисаж» в Приморской государственной картинной галерее. Вместе с ним побеседуем о просветительской акции «Музыка России».

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