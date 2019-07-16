СЕГОДНЯ 00:00 2019-07-16T04:03:32+03:00

Что приморцу хороШоу: вознаграждение от мэрии, каким будет август в Приморье и что не так с современным искусством?

Что приморцу хороШоу: вознаграждение от мэрии, День рыбака и прогноз погоды на август 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» поговорим о вознаграждении от мэрии за информацию о вандалах, узнаем, как отметили приморцы День рыбака и выясним, что думают синоптики о второй половине лета.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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