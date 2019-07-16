Что приморцу хороШоу: что не так с современным искусством?
Эфир 16 июля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Что приморцу хороШоу: что не так с современным искусством?
Во втором часе ждем в студию гостя - Яну Гапоненко, куратора владивостокской школы современного искусства. Вместе с ней побеседуем о новой кураторской школе в октябре, а также постараемся определить, что не так с современным искусством в России.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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