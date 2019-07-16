2019-07-16T04:03:25+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Что приморцу хороШоу: что не так с современным искусством?

Что приморцу хороШоу: что не так с современным искусством?Что приморцу хороШоу: что не так с современным искусством?

Эфир 16 июля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: что не так с современным искусством?

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Во втором часе ждем в студию гостя - Яну Гапоненко, куратора владивостокской школы современного искусства. Вместе с ней побеседуем о новой кураторской школе в октябре, а также постараемся определить, что не так с современным искусством в России.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу хороШоу: вознаграждение от мэрии, каким будет август в Приморье и что не так с современным искусством?.

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