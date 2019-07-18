СЕГОДНЯ 00:00 2019-07-18T05:31:22+03:00

Что приморцу хороШоу: чем так привлекательны квесты в реальности?

Что приморцу хороШоу: чем так привлекательны квесты в реальности? 00:00 00:00

Во втором часе нашим гостем станет управляющий квестами от компании Пандорум Ксения Мартынова. Вместе с ней поговорим о том, чем привлекают квесты в реальности, какое будущее ждет индустрию развлечений и как завоевать своего клиента.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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