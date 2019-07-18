2019-07-18T05:31:22+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Что приморцу хороШоу: чем так привлекательны квесты в реальности?

Что приморцу хороШоу: чем так привлекательны квесты в реальности?Что приморцу хороШоу: чем так привлекательны квесты в реальности?

Эфир 18 июля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: чем так привлекательны квесты в реальности?

00:00
00:00

Во втором часе нашим гостем станет управляющий квестами от компании Пандорум Ксения Мартынова. Вместе с ней поговорим о том, чем привлекают квесты в реальности, какое будущее ждет индустрию развлечений и как завоевать своего клиента.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу хороШоу: наблюдение на Спортивной набережной, сильные ливни и чем так привлекательны квесты в реальности?.

Скачать передачу [mp3, 43.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия+7 (423) 230-22-52+7 924-000-10-03
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В районе смертельного ДТП в Приморье ограничили движение для авто
Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП в Приморье, которое унесло жизни шести человек
Дети спят на полу в аэропорту «Шереметьево» из-за задержки рейса во Владивосток
Погода во Владивостоке и Приморье на 18 июля 2019 года: морось, дожди и туманы
«Каждое утро я начинаю с полуторачасовой зарядки» - мэр Владивостока
Давидыч выполнит волю сокамерника Игоря Пушкарева
Камчатский полицейский «заработал» на иностранке, жителе Иркутска и трупе
Вандалам бой: Спортивную набережную во Владивостоке возьмут под наблюдение
За лес и двор: скандал со строительством детского сада на Тихвинской улице разрешился миром
«Заберите Лешу»: хулиганы избили волгоградца в центре Владивостока прямо на крыше BMW
Во Владивостоке произошло серьезное ДТП с участием такси, пострадал водитель
Соседи, подключайтесь: возле Приморской филармонии появились арт-лавочки
Новый сквер во Врангеле предложили назвать в честь легендарного руководителя «Восточного Порта»
Погода во Владивостоке и Приморье на 17 июля 2019 года: туман, облака и слабая морось
Аграрии Приморья и Хабаровского края узнали о возможностях выращивания пивоваренного ячменя на Дальнем Востоке
После драки шашлычников и полицейских на Шаморе изъяли 2,2 тонны алкоголя
От «Хаятта» до «Цесарки» не паркуют иномарки: новые запрещающие знаки появятся на Корабельной набережной
Архитектор, электрик, программист: приморские колледжи назвали самые востребованные специальности в 2019 году
Девятилетняя девочка из Чугуевки стала абсолютной чемпионкой кубка Азии по таэквондо
Во Владивостоке спасатели потушили пожар в многоэтажке, не заметив взрыв газового баллона