Что приморцу хороШоу: дрессировщики пеликанов и попугаев в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье»
Эфир 19 июля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Что приморцу хороШоу: новая программа цирка Гии Эрадзе и борьба с вандалами Владивостока
Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» ждем в гости артистов -дрессировщиков шоу "Королевский цирк Гии Эрадзе" Владимира и Дарью Лекаревых и их говорящего попугая. Гости расскажут о новой цирковой программе и о том, с какими сложностями приходится сталкиваться артистам цирка.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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Что приморцу хороШоу: новая программа цирка Гии Эрадзе и борьба с вандалами Владивостока.