Что приморцу хороШоу: дрессировщики пеликанов и попугаев в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье»

СЕГОДНЯ 00:00 2019-07-19T04:20:27+03:00

Что приморцу хороШоу: новая программа цирка Гии Эрадзе и борьба с вандалами Владивостока

Что приморцу хороШоу: новая программа цирка Гии Эрадзе и борьба с вандалами Владивостока 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» ждем в гости артистов -дрессировщиков шоу "Королевский цирк Гии Эрадзе" Владимира и Дарью Лекаревых и их говорящего попугая. Гости расскажут о новой цирковой программе и о том, с какими сложностями приходится сталкиваться артистам цирка.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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