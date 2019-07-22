Что приморцу хороШоу: тайфун "Данаc" и развод Ирины Шейк

22 Июль 00:00 2019-07-22T16:32:47+03:00

Что приморцу хороШоу: тайфун "Данаc", развод Ирины Шейк и "Гонка героев" 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда-Приморье» поговорим о тайфуне, который обрушился на регион, топ-модели Ирине Шейк и проводнице, которая ссадила с поезда девочку с щенком.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда-Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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