22 Июль 00:00 2019-07-22T09:27:57+03:00

Что приморцу хороШоу: администрация в "Гонке героев" и развитие спорта во Владивоостоке

Что приморцу хороШоу: администрация в "Гонке героев" и развитие спорта во Владивоостоке 00:00 00:00

Во втором часе гостем студии стала Юлия Вельбик, начальник управления развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока. Поговорили о том, как команда мэрии пробежала "Гонку героев", а также выяснили в каком направлении развивается спорт в дальневосточной столице.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда-Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp+7-924-000-10-03.