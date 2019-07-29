29 Июль 00:00 2019-08-06T08:40:27+03:00

Что приморцу хороШоу: разговор с молодым депутатом Зариной Фардзиновой 00:00 00:00

Во втором часе гостем студии была Зарина Фардзинова, председатель молодых депутатов Приморского края, депутат думы города Артема, общественник. Узнаем: чем занимаются молодые слуги народа и как помогают людям.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ruили в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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