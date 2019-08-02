2019-08-06T08:51:33+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВ

Что приморцу хороШоу: отмечаем День ВДВ

Эфир 2 августа на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: отмечаем День ВДВ

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В первом часе в студии радио «Комсомольская правда-Приморье» гости. В День ВДВ мы пригласили Елену Домнину, члена родительского комитета спортивного клуба «Боец», Владимира Ганенко, гвардии майора запаса ВДВ, командира спортивного клуба «Боец» десантного профиля и его воспитанников - Вячеслава Любимова и Дмитрия Яхно, гвардии рядовых 83 отдельной гвардейской десантной штурмовой бригады ВДВ. В эфире будем развеивать мифы о десантниках и поговорим о воспитании подрастающего поколения.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу хороШоу: отмечаем День ВДВ.

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