2 Авг. 00:00 2019-08-06T08:51:33+03:00

Что приморцу хороШоу: отмечаем День ВДВ 00:00 00:00

В первом часе в студии радио «Комсомольская правда-Приморье» гости. В День ВДВ мы пригласили Елену Домнину, члена родительского комитета спортивного клуба «Боец», Владимира Ганенко, гвардии майора запаса ВДВ, командира спортивного клуба «Боец» десантного профиля и его воспитанников - Вячеслава Любимова и Дмитрия Яхно, гвардии рядовых 83 отдельной гвардейской десантной штурмовой бригады ВДВ. В эфире будем развеивать мифы о десантниках и поговорим о воспитании подрастающего поколения.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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