12 Авг. 00:00 2019-08-12T05:26:50+03:00

Что приморцу хороШоу: запрет на китайские фрукты и изменивший историю сельдяной король

Что приморцу хороШоу: запрет на китайские фрукты и изменивший историю сельдяной король 00:00 00:00

Сегодня поговорим об уникальной рыбе, которую впервые увидели в России, обсудим запрет на китайские фрукты и узнаем самые популярные фамилии.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ruили в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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