2019-08-13T04:02:00+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Какие опасности таят в себе арбузы и дыни, купленные в непроверенных местах?

Какие опасности таят в себе арбузы и дыни, купленные в непроверенных местах?Какие опасности таят в себе арбузы и дыни, купленные в непроверенных местах?

Эфир 13 августа на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Какие опасности таят в себе арбузы и дыни, купленные в непроверенных местах?

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Наш гость - Марина Павлюк - заместитель главного врача по лечебной части Краевой клинической инфекционной больницы. Вместе с ней поговорим об опасностях арбузов и дынь, купленных в непроверенных местах торговли и ответим на важные вопросы. Как распознать отравление? Что делать, если нет возможности оперативно обратиться к врачу? Какие лекарства необходимо постоянно носить с собой в аптечке, чтобы не испортить отдых?

Кроме того, в прямом эфире мы при помощи нитратометра проверим купленные арбуз и дыню на концентрацию вредных веществ и дадим заключение, насколько опасны арбузы и дыни на приморских рынках.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

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