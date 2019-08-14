2019-08-14T13:13:44+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Что приморцу хороШоу: кто такой вожатый?

Что приморцу хороШоу: кто такой вожатый и где можно обнаружить скрытые жирыЧто приморцу хороШоу: кто такой вожатый и где можно обнаружить скрытые жиры

Эфир 14 августа на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: кто такой вожатый?

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Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» поговорим о нелегкой работе вожатых в детских лагерях. В гостях - Иана Терещенко, старшая вожатая, Андрей Марчук, мастер отряда, Павел Марчук, Екатерина Бржезицкая, вожатые, активисты. Узнаем какими качествами должен обладать современный вожатый и чем привлекает эта работа.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу хороШоу: кто такой вожатый и где можно обнаружить скрытые жиры.

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