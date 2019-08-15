2019-08-15T03:51:35+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Что приморцу хороШоу: тайфун-разрушитель и запрет на старые машины

Что приморцу хороШоу: тайфун-разрушитель, старые машины под запретом и все про ОМЕГА-3Что приморцу хороШоу: тайфун-разрушитель, старые машины под запретом и все про ОМЕГА-3

Эфир 15 августа на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: тайфун-разрушитель и запрет на старые машины

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Сегодня на радио «Комсомольская правда - Приморье» поговорим о новом тайфуне, из-за которого в регионе ввели штормовое предупреждение, обсудим граждан Китая, которые грабят биоресурсы края, и расскажем об огромном долге уборщицы.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу хороШоу: тайфун-разрушитель, старые машины под запретом и все про ОМЕГА-3.

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