Что приморцу хороШоу: все про ОМЕГА-3
Эфир 15 августа на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Что приморцу хороШоу: все про ОМЕГА-3
Во втором часе гостем студии станет Сергей Касьянов, старший научный сотрудник лаборатории фармакологии Национального научного центра морской биологии ДВО РАН, кандидат биологических наук. Вместе ответим на вопросы об ОМЕГА-3 и расскажем о плюсах и минусах рыбьего жира.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.
Что приморцу хороШоу: тайфун-разрушитель, старые машины под запретом и все про ОМЕГА-3.