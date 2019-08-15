15 Авг. 00:00 2019-08-15T03:51:26+03:00

Что приморцу хороШоу: все про ОМЕГА-3

Что приморцу хороШоу: все про ОМЕГА-3 00:00 00:00

Во втором часе гостем студии станет Сергей Касьянов, старший научный сотрудник лаборатории фармакологии Национального научного центра морской биологии ДВО РАН, кандидат биологических наук. Вместе ответим на вопросы об ОМЕГА-3 и расскажем о плюсах и минусах рыбьего жира.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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