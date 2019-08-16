СЕГОДНЯ 00:00 2019-08-16T03:52:52+03:00

Что приморцу хороШоу: пришел тайфун, китайцы-опустошители и все о налогах на имущество

Что приморцу хороШоу: пришел тайфун, китайцы-опустошители и саблезубый олень 00:00 00:00

Сегодня в студии радио «Комсомольская правда - Приморье» поговорим о тайфуне, который обрушился на регион, узнаем погоду на выходные, расскажем об открытии краевых ученых и обсудим иностранных туристов, которые незаконно добывают наши биоресурсы.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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