2019-08-19T04:08:09+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Что приморцу хороШоу: последствия тайфуна, гости ВЭФ-2019 и День фотографии

Что приморцу хороШоу: последствия тайфуна, гости ВЭФ-2019 и День фотографииЧто приморцу хороШоу: последствия тайфуна, гости ВЭФ-2019 и День фотографии

Эфир 19 августа на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: последствия тайфуна, гости ВЭФ-2019 и День фотографии

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Сегодня в студии радио «Комсомольская правда - Приморье» обсудим последствия тайфуна, который все выходные бушевал в регионе, расскажем о высоких гостях предстоящего ВЭФ и поговорим о сносе кафе «Штувал».

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу хороШоу: последствия тайфуна, гости ВЭФ-2019 и День фотографии.

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