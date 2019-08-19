СЕГОДНЯ 00:00 2019-08-19T04:07:48+03:00

Что приморцу хороШоу: секреты хорошего кадра и трудности работы фотографа 00:00 00:00

Во втором часе гостями студии станут Мария Бородина, шеф-фотограф холдинга PrimaMedia и Александр Хитров, фотограф-фрилансер. В День фотографии узнаем секреты хорошего кадра и поговорим о том, что лучше: фриланс или работа в офисе.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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