Что приморцу хороШоу: секреты хорошего кадра и трудности работы фотографа
Эфир 19 августа на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Что приморцу хороШоу: секреты хорошего кадра и трудности работы фотографа
Во втором часе гостями студии станут Мария Бородина, шеф-фотограф холдинга PrimaMedia и Александр Хитров, фотограф-фрилансер. В День фотографии узнаем секреты хорошего кадра и поговорим о том, что лучше: фриланс или работа в офисе.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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