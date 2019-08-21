2019-08-21T04:49:51+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВ

Что приморцу хороШоу: Владивосток в огне, мрачный август и арест руководителя «Расцвета»

Что приморцу хороШоу: Владивосток в огне, мрачный август и марафоны похуденияЧто приморцу хороШоу: Владивосток в огне, мрачный август и марафоны похудения

Эфир 21 августа на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: Владивосток в огне, мрачный август и арест руководителя «Расцвета»

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Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» поговорим о новом сериале ТНТ, в котором Владивосток оказался поражен неизвестным вирусом, расскажем о том, какая погода ждет приморцев до конца августа и обсудим скандальный реабилитационный центр «Расцвет», где унижали людей.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу хороШоу: Владивосток в огне, мрачный август и марафоны похудения.

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