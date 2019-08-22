СЕГОДНЯ 00:00 2019-08-22T04:32:38+03:00

Что приморцу хороШоу: кафе "Штурвал" берет курс на суд, новый шторм и благотворительность

Что приморцу хороШоу: кафе "Штурвал" берет курс на суд, новый шторм и волшебная кошка 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» поговорим о кафе «Штурвал», в котором несколько раз обедал Владимир Путин. Заведение хотят снести, но его владелец намерен доказать свою правоту в суде. Также обсудим новый циклон, который пришел в Приморье и расскажем про кошку, которая лечит от похмелья.

Во втором часе гостями студии станут Светлана Горковенко, директор благотворительного фонда «Сохрани жизнь» и Марина Дорожкина, режиссёр мероприятия «День доброго мороженого» из праздничного агентства Happy day. Поговорим о благотворительных акциях и о том, как можно помочь детям с онкологическими заболеваниями.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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