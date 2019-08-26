26 Авг. 00:00 2019-08-26T15:06:31+03:00

Что приморцу хороШоу: потерянный урожай, День тигра и чрезмерная любовь

Что приморцу хороШоу: нужно ли сокращать рабочую неделю до четырех дней? 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» поговорим о последствиях разгула стихии в регионе, узнаем погоду на предстоящие будни, а также обсудим сокращение рабочей недели.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.