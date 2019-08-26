2019-08-26T15:06:31+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Что приморцу хороШоу: нужно ли сокращать рабочую неделю до четырех дней?

Что приморцу хороШоу: потерянный урожай, День тигра и чрезмерная любовьЧто приморцу хороШоу: потерянный урожай, День тигра и чрезмерная любовь

Эфир 26 августа на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: нужно ли сокращать рабочую неделю до четырех дней?

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Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» поговорим о последствиях разгула стихии в регионе, узнаем погоду на предстоящие будни, а также обсудим сокращение рабочей недели.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу хороШоу: потерянный урожай, День тигра и чрезмерная любовь.

Скачать передачу [mp3, 111.0 МБ]
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