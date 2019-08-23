СЕГОДНЯ 00:00 2019-08-23T05:05:50+03:00

Что приморцу хороШоу: режим ЧС для Находки, видеоигры в школьной программе и кванториумы для всех

Что приморцу хороШоу: режим ЧС для Находки, видеоигры в школьной программе и о погоде в Приморье 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» поговорим о том, что намерен предпринять владелец известного среди отечественного бомонда кафе «Штурвал», чтобы уберечь свое имущество от сноса. Обсудим также ситуацию в Находке - там из-за ливневых дождей накануне объявили режим ЧС.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.