2019-08-23T05:05:42+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Что приморцу хороШоу: как стать участником приморского кванториума?

Что приморцу хороШоу: как стать участником приморского кванториума?Что приморцу хороШоу: как стать участником приморского кванториума?

Эфир 23 августа на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: как стать участником приморского кванториума?

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Во втором часе ждем в гости Андрея Волкова - директора Молодежного ресурсного центра Владивостока и Ксению Харлан - руководителя детского технопарка Кварнториум. Вместе с ними поговорим о дополнительном образовании детей, перспективах и точках роста.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу хороШоу: режим ЧС для Находки, видеоигры в школьной программе и кванториумы для всех.

Скачать передачу [mp3, 112.3 МБ]
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