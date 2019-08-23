СЕГОДНЯ 00:00 2019-08-23T05:05:42+03:00

Что приморцу хороШоу: как стать участником приморского кванториума? 00:00 00:00

Во втором часе ждем в гости Андрея Волкова - директора Молодежного ресурсного центра Владивостока и Ксению Харлан - руководителя детского технопарка Кварнториум. Вместе с ними поговорим о дополнительном образовании детей, перспективах и точках роста.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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