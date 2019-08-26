Что приморцу хороШоу: День тигра, косатки на свободе и чрезмерная любовь
Эфир 26 августа на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Что приморцу хороШоу: День тигра, косатки на свободе и чрезмерная любовь
Во втором часе расскажем о выпуске очередной партии узников «китовой тюрьмы», поговорим о хэдлайнерах Дня тигра и обсудим Дом книги, который лишился «обложки».
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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Что приморцу хороШоу: потерянный урожай, День тигра и чрезмерная любовь.