26 Авг. 00:00 2019-08-26T15:06:31+03:00

Что приморцу хороШоу: День тигра, косатки на свободе и чрезмерная любовь

Что приморцу хороШоу: День тигра, косатки на свободе и чрезмерная любовь 00:00 00:00

Во втором часе расскажем о выпуске очередной партии узников «китовой тюрьмы», поговорим о хэдлайнерах Дня тигра и обсудим Дом книги, который лишился «обложки».

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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