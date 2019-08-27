СЕГОДНЯ 00:00 2019-08-27T10:10:54+03:00

Что приморцу хороШоу: разговоры о культуре, край без сирот и снова ливни

Что приморцу хороШоу: очередные ливни, отмена плоских тарифов на перелет и ЧП в Находке 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» обсудим взрыв гранаты в Находке, очередные ливни, которые вот-вот накроют край, а также возможную отмену плоских тарифов у "Аэрофлота".

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.