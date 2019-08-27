СЕГОДНЯ 00:00 2019-08-27T10:11:05+03:00

Что приморцу хороШоу: что нужно для того, чтобы стать приемным отцом?

Что приморцу хороШоу: что нужно для того, чтобы стать приемным отцом? 00:00 00:00

Во втором часе гостем студии станет Сергей Ким, многодетный отец, основатель альянса инициатив «Приморье без сирот». Вместе с ним выясним, каково это - быть многодетным отцом. Какой путь нужно пройти, чтобы усыновить ребенка, а также узнаем про адаптацию приемных детей.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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