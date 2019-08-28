СЕГОДНЯ 00:00 2019-08-28T07:27:37+03:00

Николай Селюк: закон об изменении границ ООПТ был принят со скандалом 00:00 00:00

В эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» Николай Селюк, заместитель председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию Законодательного собрания Приморского края, рассказал о том, как принимали закон об изменении границ ООПТ в Приморье и зачем он был нужен. Не обошлось без вопросов о том, как будет осуществляться контроль за ходом изменений таких границ.

В ходе эфира были подняты вопросы о мусорной реформе, угольной пыли в находке и изменениях в законе о дальневосточном гектаре. Кроме того поговорили и о том, чем депутаты Законодательного Собрания Приморского края занимаются на своих каникулах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/728516" frameborder="0"></iframe> Николай Селюк: закон об изменении границ ООПТ был принят со скандалом.

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