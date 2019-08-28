СЕГОДНЯ 00:00 2019-08-28T12:09:57+03:00

Что приморцу хороШоу: как детям-сиротам и детям без попечения родителей получить собственное жилье?

Что приморцу хороШоу: как детям-сиротам и детям без попечения родителей получить собственное жилье? 00:00 00:00

Во втором часе гостем студии станет Андрей Цуренко, начальник управления по учету и распределению жилой площади администрации Владивостока. Обсудим изменения в порядок предоставления жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/728515" frameborder="0"></iframe> Что приморцу хороШоу: как детям-сиротам и детям без попечения родителей получить собственное жилье?.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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