Что приморцу хороШоу: как детям-сиротам и детям без попечения родителей получить собственное жилье?
Эфир 28 августа на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Что приморцу хороШоу: как детям-сиротам и детям без попечения родителей получить собственное жилье?
Во втором часе гостем студии станет Андрей Цуренко, начальник управления по учету и распределению жилой площади администрации Владивостока. Обсудим изменения в порядок предоставления жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Что приморцу хороШоу: как детям-сиротам и детям без попечения родителей получить собственное жилье?.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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