СЕГОДНЯ 00:00 2019-08-29T09:30:38+03:00

Что приморцу хороШоу: последствия ливней, события сентября и о подготовке ко Дню знаний

Что приморцу хороШоу: во Владивостоке из-за проливных дождей объявили режим ЧС 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» поговорим о затяжных ливнях, которые обрушились на регион и натворили бед, узнаем погоду на выходные и обсудим состояние богатейших семей России.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.