СЕГОДНЯ 00:00 2019-08-29T07:36:31+03:00

Что приморцу хороШоу: День тигра, фестиваль спорта и ледовый бал во Владивостоке

Что приморцу хороШоу: День тигра, фестиваль спорта и ледовый бал во Владивостоке 00:00 00:00

Во втором часе гостем студии станет Татьяна Бережная, вице-мэр Владивостока, курирует работу со СМИ, исполнение программ по поддержке населения, дела молодежи, физическую культуру и спорт, культуру. Поговорим о предстоящих событиях в культурной и спортивной жизни города.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/728783" frameborder="0"></iframe> Что приморцу хороШоу: День тигра, фестиваль спорта и ледовый бал во Владивостоке.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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