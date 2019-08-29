СЕГОДНЯ 00:00 2019-08-29T07:36:17+03:00

Наталья Бондаренко: приморские школы сами решат, стоит ли детям пользоваться гаджетами на уроках Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Наталья Бондаренко: приморские школы сами решат, стоит ли детям пользоваться гаджетами на уроках 00:00 00:00

В эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» вместе с Натальей Бондаренко, врио вице-губернатора Приморского края - директором департамента образования и науки региона говорим о предстоящем Дне знаний. Обсуждаем приемку школ, зарплаты учителей и ограничение не использование гаджетов во время уроков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/728784" frameborder="0"></iframe> Наталья Бондаренко: приморские школы сами решат, стоит ли детям пользоваться гаджетами на уроках.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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