2019-08-29T07:36:17+03:00
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Алексей САМУСЬКОВСергей ЛАНИН

Наталья Бондаренко: приморские школы сами решат, стоит ли детям пользоваться гаджетами на уроках

Наталья Бондаренко: приморские школы сами решат, стоит ли детям пользоваться гаджетами на урокахНаталья Бондаренко: приморские школы сами решат, стоит ли детям пользоваться гаджетами на урокахФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Эфир 29 августа на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске [аудио, видео]

Наталья Бондаренко: приморские школы сами решат, стоит ли детям пользоваться гаджетами на уроках

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В эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» вместе с Натальей Бондаренко, врио вице-губернатора Приморского края - директором департамента образования и науки региона говорим о предстоящем Дне знаний. Обсуждаем приемку школ, зарплаты учителей и ограничение не использование гаджетов во время уроков.

Наталья Бондаренко: приморские школы сами решат, стоит ли детям пользоваться гаджетами на уроках.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

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