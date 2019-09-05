5 Сент. 00:00 2019-09-09T12:38:48+03:00

Что приморцу хороШоу: дневники ВЭФ, чудесное спасение в тайге и чем живет федерация подводного спорта?

Что приморцу хороШоу: первые итоги ВЭФ и чудесное спасение в тайге 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» обсудим итоги первого дня Восточного экономического форума, а также побеседуем о конкурсе «Краса Улицы Дальнего Востока».

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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