СЕГОДНЯ 00:00 2019-09-12T05:27:42+03:00

Что приморцу хороШоу: все о «Меридианах Тихого» и о кинодеревне

Что приморцу хороШоу: все о «Меридианах Тихого» и о кинодеревне 00:00 00:00

Во втором часе гостем студии станет Татьяна Артемьева, руководитель PR и пресс-службы 17-го Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого». Поговорим об интересных фильмах, а также узнаем все про кинодеревню.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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