2019-09-12T06:07:35+03:00
Народный адвокат Алексей Ананьев
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Народный адвокат: как вернуть деньги за поврежденное имущество

Народный адвокат: как вернуть деньги за поврежденное имуществоНародный адвокат: как вернуть деньги за поврежденное имущество

Эфир 12 сентября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Народный адвокат: как вернуть деньги за поврежденное имущество

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В третьем часе начнется программа «Народный адвокат». Вместе с адвокатом адвокатского бюро «ОПОРА» Алексеем Ананьевым поговорим о том, как вернуть деньги за поврежденное имущество, а также узнаем что такое мошенничество с точки зрения закона.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу хороШоу: где купить новый iPhone во Владивостоке, все о «Меридианах Тихого», и как вернуть деньги за поврежденное имущество.

Скачать передачу [mp3, 41.2 МБ]
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