16 Сент. 00:00 2019-09-16T06:47:13+03:00

Что приморцу хороШоу: чем угощают звезд "Меридианов Тихого", здоровый разговор и северокорейское нашествие

Что приморцу хороШоу: чем угощают звезд «Меридианов Тихого», когда отключат воду и начнут ремонт моста в Штыково 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» расскажем о кафе «Штурвал», которое угощает гостей «Меридианов Тихого», пока решаются вопросы о сносе, поговорим об отключениях горячей воды и обсудим аварийный мост в Штыково.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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