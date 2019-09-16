Что приморцу хороШоу: чем угощают звезд «Меридианов Тихого», когда отключат воду и начнут ремонт моста в Штыково
Эфир 16 сентября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Что приморцу хороШоу: чем угощают звезд «Меридианов Тихого», когда отключат воду и начнут ремонт моста в Штыково
Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» расскажем о кафе «Штурвал», которое угощает гостей «Меридианов Тихого», пока решаются вопросы о сносе, поговорим об отключениях горячей воды и обсудим аварийный мост в Штыково.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.
Что приморцу хороШоу: чем угощают звезд «Меридианов Тихого», здоровый разговор и северокорейское нашествие.