2019-09-19T04:05:57+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Что приморцу хороШоу: нападение северокорейцев, новый тайфун и зачем раскопали дорогу напротив "Авангарда"

Что приморцу хороШоу: нападение северокорейцев, новый тайфун и книжный магазин с душойЧто приморцу хороШоу: нападение северокорейцев, новый тайфун и книжный магазин с душой

Эфир 19 сентября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: нападение северокорейцев, новый тайфун и зачем раскопали дорогу напротив "Авангарда"

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Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» обсудим нападение браконьеров КНДР, которые рыбачили в нашей исключительной экономической зоне, на пограничников, выясним, идет ли к нам новый тайфун и поговорим о перекопанном центре.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу хороШоу: нападение северокорейцев, новый тайфун и книжный магазин с душой.

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