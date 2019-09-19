СЕГОДНЯ 00:00 2019-09-19T04:05:57+03:00

Что приморцу хороШоу: нападение северокорейцев, новый тайфун и книжный магазин с душой

Что приморцу хороШоу: нападение северокорейцев, новый тайфун и зачем раскопали дорогу напротив "Авангарда" 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» обсудим нападение браконьеров КНДР, которые рыбачили в нашей исключительной экономической зоне, на пограничников, выясним, идет ли к нам новый тайфун и поговорим о перекопанном центре.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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