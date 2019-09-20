СЕГОДНЯ 00:00 2019-09-20T04:25:12+03:00

Что приморцу хороШоу: история о маленькой девочке Алисе, Владивостокская крепость и концертный сезон в филармонии

Что приморцу хороШоу: «история о маленькой девочке Алисе» и переводчик с детского языка на взрослый 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» в гостях Дмитрий Виноградов, автор книги «История о маленькой девочке Алисе и ее удивительных друзьях». Поговорим о вдохновении и переводчике с детского языка на взрослый.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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