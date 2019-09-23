СЕГОДНЯ 00:00 2019-09-23T06:06:32+03:00

Что приморцу хороШоу: скандал с Артемием Лебедевым и повышение стоимости проезда во Владивостоке

Что приморцу хороШоу: скандал с Артемием Лебедевым и повышение стоимости проезда во Владивостоке 00:00 00:00

Во втором часе обсудим известного дизайнера Артемия Лебедева, который послал на три буквы жительницу Владивостока, поговорим о повышении стоимости проезда в общественном транспорте и расскажем о жгучей красотке, которая представляет Владивосток на конкурсе «Мисс офис».

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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