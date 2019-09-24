2019-09-24T05:09:32+03:00
Что приморцу хорошоу
Евгений ШТЫГАЙЛОТатьяна КЛАНОВЕЦ

Что приморцу хороШоу: стоимость проезда взлетела, новое назначение в АПК и подробности пожара в ТЦ «Максим»

Что приморцу хороШоу: стоимость проезда взлетела, День тигра и разговор с парламентариемЧто приморцу хороШоу: стоимость проезда взлетела, День тигра и разговор с парламентарием

Эфир 24 сентября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: стоимость проезда взлетела, новое назначение в АПК и подробности пожара в ТЦ «Максим»

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Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» поговорим об увеличении стоимости проезда в общественном транспорте Владивостока, обсудим новое назначение в администрации региона и расскажем новые подробности о сгоревшем ТЦ «Максим».

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Прямая трансляция радио Комсомольская правда Владивосток.

Скачать передачу [mp3, 38.7 МБ]
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