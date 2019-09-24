СЕГОДНЯ 00:00 2019-09-24T05:41:03+03:00

Что приморцу хороШоу: Александр Тютерев о мусорной реформе, отмене режима ООПТ и сельском хозяйстве Приморья

Что приморцу хороШоу: Александр Тютерев о мусорной реформе, отмене режима ООПТ и сельском хозяйстве Приморья 00:00 00:00

В третьем часе в гостях Александр Тютерев, заместитель председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию Законодательного собрания региона. Поговорим о сельском хозяйстве Приморья, а также узнаем, как можно достучаться до депутатов регионального парламента.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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