Что приморцу хороШоу: из Донецка с любовью - как продвигается создание книги памяти
Эфир 25 сентября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Что приморцу хороШоу: из Донецка с любовью - как продвигается создание книги памяти
Во Владивосток приехала делегация детей из Донецка, которые до 5 октября будут учиться в дальневосточной столице и знакомиться с красотами Приморского края. У нас в гостях Вера Никулина, молодой ученый, международный эксперт ОБСЕ в области образования в зонах военных конфликтов, кавалер Ордена Мужества, награждена медалью За Ратную Доблесть; Вероника Гаврилова, мама детей из Донецка; Милана Смирнова-Жога, дочь начальника штаба батальона "Спарта", которым раньше руководил Арсен Павлов (Моторола); и Амина Гаврилова, участница проекта. Поговорим о будущей книге памяти, войне и мире.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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Что приморцу хороШоу: из Донецка с любовью и все о наружной рекламе.