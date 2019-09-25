СЕГОДНЯ 00:00 2019-09-25T09:30:58+03:00

Что приморцу хороШоу: из Донецка с любовью и все о наружной рекламе

Что приморцу хороШоу: из Донецка с любовью - как продвигается создание книги памяти 00:00 00:00

Во Владивосток приехала делегация детей из Донецка, которые до 5 октября будут учиться в дальневосточной столице и знакомиться с красотами Приморского края. У нас в гостях Вера Никулина, молодой ученый, международный эксперт ОБСЕ в области образования в зонах военных конфликтов, кавалер Ордена Мужества, награждена медалью За Ратную Доблесть; Вероника Гаврилова, мама детей из Донецка; Милана Смирнова-Жога, дочь начальника штаба батальона "Спарта", которым раньше руководил Арсен Павлов (Моторола); и Амина Гаврилова, участница проекта. Поговорим о будущей книге памяти, войне и мире.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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