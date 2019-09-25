2019-09-25T09:30:58+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Что приморцу хороШоу: как правильно оформить рекламу на улицах Владивостока?

Что приморцу хороШоу: как правильно оформить рекламу на улицах Владивостока?Что приморцу хороШоу: как правильно оформить рекламу на улицах Владивостока?

Эфир 25 сентября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: как правильно оформить рекламу на улицах Владивостока?

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Во втором часе гостем студии станет Татьяна Шахова, начальник управления наружной рекламы и информации администрации Владивостока. Обсудим наружную рекламу, выясним, какую рекламу категорически запрещено размещать на улицах дальневосточной столицы, и обсудим незаконные вывески.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу хороШоу: из Донецка с любовью и все о наружной рекламе.

Скачать передачу [mp3, 41.2 МБ]
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