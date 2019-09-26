СЕГОДНЯ 00:00 2019-09-26T05:49:39+03:00

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Народный адвокат: взгляд на пожар в ТЦ «Максим» с юридической точки зрения

Народный адвокат: взгляд на пожар в ТЦ «Максим» с юридической точки зрения 00:00 00:00

В третьем часе в нашей студии адвокат Адвокатского бюро «ОПОРА» Алексей Ананьев. Рассмотрим пожар в ТЦ «Максим» с юридической точки зрения, узнаем, нужен ли адвокат при досудебном урегулировании и выясним, в каких случаях адвокат не может представлять законные интересы человека в суде.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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