2019-09-26T05:49:39+03:00
Народный адвокат Алексей Ананьев

Народный адвокат: взгляд на пожар в ТЦ «Максим» с юридической точки зрения

Народный адвокат: взгляд на пожар в ТЦ «Максим» с юридической точки зренияНародный адвокат: взгляд на пожар в ТЦ «Максим» с юридической точки зрения

Эфир 26 сентября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Народный адвокат: взгляд на пожар в ТЦ «Максим» с юридической точки зрения

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В третьем часе в нашей студии адвокат Адвокатского бюро «ОПОРА» Алексей Ананьев. Рассмотрим пожар в ТЦ «Максим» с юридической точки зрения, узнаем, нужен ли адвокат при досудебном урегулировании и выясним, в каких случаях адвокат не может представлять законные интересы человека в суде.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу хороШоу: бизнес-спартакиада, современные диеты и «Народный адвокат».

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