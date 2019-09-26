26 Сент. 16:13 2019-09-27T04:19:48+03:00

Что приморцу хороШоу: перекрытия дорог во Владивостоке - «За» и «Против» 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» разберем тему перекрытия дорог во Владивостоке из-за массовых мероприятий. В ближайшие выходные в дальневосточной столице ограничат движение из-за международного марафона и Дня тигра.

Нужно ли это городу и есть ли альтернативы - об этом поговорим с Константином Михайловым, журналистом, блогером, модератором популярной группы VLADIVOSTOK, который выступает против, и Дмитрием Алексеевым, президентом сети магазинов DNS, который выступает за. Слушатели также могут делиться своим мнением.

Эфир начнется в 9:00 (2:00 МСК). Свое мнение можете отправлять уже сейчас на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03. Звоните в прямой эфир по номеру (423) 230-22-52.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.