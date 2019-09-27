СЕГОДНЯ 00:00 2019-09-27T04:19:56+03:00

Что приморцу хороШоу: как в Приморье обучают тяжелобольных детей?

Что приморцу хороШоу: как в Приморье обучают тяжелобольных детей? 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» в гостях Сергей Шариков, руководитель проекта «УчимЗнаем», почетный работник общего образования Российской Федерации, доктор философии и Инна Шендрик, директор гимназии номер два Владивостока. Поговорим об обучении тяжелобольных детей, которые в течение длительного времени вынужденных находиться на лечении в условиях стационаров медицинских учреждений.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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