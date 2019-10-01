2019-10-01T07:53:57+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Что приморцу хороШоу: куда обращаться для создания территориального общественного самоуправления?

Что приморцу хороШоу: куда обращаться для создания территориального общественного самоуправления?Что приморцу хороШоу: куда обращаться для создания территориального общественного самоуправления?

Эфир 30 сентября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: куда обращаться для создания территориального общественного самоуправления?

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Наш гость - Наталья Руденко, заместитель начальника управления инвестиций, туризма и развития предпринимательства администрации Владивостока. Вместе с ней беседуем о том, что такое территориальные общественные самоуправления, в чем их польза и что делать, чтобы создать ТОС.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу хороШоу: куда обращаться для создания территориального общественного самоуправления?.

Скачать передачу [mp3, 41.2 МБ]
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