СЕГОДНЯ 00:00 2019-10-01T07:53:57+03:00

Что приморцу хороШоу: куда обращаться для создания территориального общественного самоуправления?

Что приморцу хороШоу: куда обращаться для создания территориального общественного самоуправления? 00:00 00:00

Наш гость - Наталья Руденко, заместитель начальника управления инвестиций, туризма и развития предпринимательства администрации Владивостока. Вместе с ней беседуем о том, что такое территориальные общественные самоуправления, в чем их польза и что делать, чтобы создать ТОС.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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