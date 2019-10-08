СЕГОДНЯ 00:00 2019-10-08T04:51:14+03:00

Что приморцу хороШоу: опять тайфун, непроизносимые русские слова и все о дорожной обстановке

Что приморцу хороШоу: опять тайфун, непроизносимые русские слова и дешевый перелет в Москву 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» расскажем о возможности дешево слетать в Москву, поговорим о новом тайфуне, который может задеть Приморье, и обсудим сложнопроизносимые русские слова.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.